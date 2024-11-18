Cemre Baysel'den sevgilisi Aytaç Şaşmaz'a: Hoş geldin Ferhat'ım...

Star TV'de yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan 'Şehrazat' dizisi oyuncularından Aytaç Şaşmaz'a sevgilisi Cemre Baysel'den destek geldi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Cemre Baysel'den sevgilisi Aytaç Şaşmaz'a: Hoş geldin Ferhat'ım... - Resim : 1

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar'ın paylaştığı, Star'ın yeni dizisi Şehrazat'ın ilk tanıtımı yayınlandı.

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Cemre Baysel'den sevgilisi Aytaç Şaşmaz'a: Hoş geldin Ferhat'ım... - Resim : 2

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; Ferhat karakterine Aytaç Şaşmaz, Şehrazat'a Simay Barlas, Büyükbey’e Tamer Levent, Şirin'e Burcu Cavrar, Kubat’a ise İsmail Hacıoğlu hayat veriyor.

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Cemre Baysel'den sevgilisi Aytaç Şaşmaz'a: Hoş geldin Ferhat'ım... - Resim : 3

Şehrazat'ın tanıtım sosyal medyada büyük ilgi görürken; dizinin Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz'a sevgilisi Cemre Baysel'den destek geldi.

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Cemre Baysel'den sevgilisi Aytaç Şaşmaz'a: Hoş geldin Ferhat'ım... - Resim : 4

"YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Şehrazat'ın ilk tanıtımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Cemre Baysel, "Sesini, soluğunu, gülüşünü severim. Yolunuz açık olsun. Hoş geldin Ferhat'ım" ifadelerini  kullandı.