Cemre Baysel'den sevgilisi Aytaç Şaşmaz'a: Hoş geldin Ferhat'ım...
Star TV'de yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan 'Şehrazat' dizisi oyuncularından Aytaç Şaşmaz'a sevgilisi Cemre Baysel'den destek geldi.
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Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar'ın paylaştığı, Star'ın yeni dizisi Şehrazat'ın ilk tanıtımı yayınlandı.
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İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; Ferhat karakterine Aytaç Şaşmaz, Şehrazat'a Simay Barlas, Büyükbey’e Tamer Levent, Şirin'e Burcu Cavrar, Kubat’a ise İsmail Hacıoğlu hayat veriyor.
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Şehrazat'ın tanıtım sosyal medyada büyük ilgi görürken; dizinin Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz'a sevgilisi Cemre Baysel'den destek geldi.
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"YOLUNUZ AÇIK OLSUN"
Şehrazat'ın ilk tanıtımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Cemre Baysel, "Sesini, soluğunu, gülüşünü severim. Yolunuz açık olsun. Hoş geldin Ferhat'ım" ifadelerini kullandı.