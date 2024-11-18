Cemre Baysel'den sevgilisi Aytaç Şaşmaz'a: Hoş geldin Ferhat'ım...

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; Ferhat karakterine Aytaç Şaşmaz, Şehrazat'a Simay Barlas, Büyükbey’e Tamer Levent, Şirin'e Burcu Cavrar, Kubat’a ise İsmail Hacıoğlu hayat veriyor.