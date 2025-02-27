Cemre Baysel'in Dubai pozları beğeni topladı
Şimdilerde 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' dizisinde rol alan Cemre Baysel, Dubai'ye gitti. Sosyal medya hesabından pozlar paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.
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Son dönemde gerek kariyeri gerek meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cemre Baysel, Dubai'ye gitti.
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Şimdilerde 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' dizisinde oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Cemre Baysel, jean üstüne siyah şeffaf detaylı bluzuyla Dubai sokaklarında poz verdi.
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Güzel oyuncuyu gören Arap fanları ise yorum yağmuruna tuttu.
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Doğal güzelliği ve fiziği ile hayranlarından büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde estetik açıklamasıyla gündeme geldi.