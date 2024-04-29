Cemre Kemer ikinci kez anne oldu!

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Bir döneme damga vurduktan sonra dağılan 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, uzun süre aşk yaşadığı Emir Medina ile Aralık 2020'de evlenmiş ve bu ilişkiden kızı Karla'yı 2021'de kucağına almıştı.
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Artık aktif kariyerini sosyal medyada influencer olarak sürdüren 39 yaşındaki ünlü isim, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.
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Bir kızı bulunan Cemre Kemer'in ikinci çocuğu ise erkek oldu. Kemer, Instagram hesabından 2 Nisan'da Kerim adını verdikleri erkek çocuklarının doğduğunu açıkladı nazar boncuğu emojisi ile "Kerim 22.04.2024" mesajını yazdı.