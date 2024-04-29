Cemre Kemer ikinci kez anne oldu!

Bir döneme damga vurduktan sonra dağılan 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, uzun süre aşk yaşadığı Emir Medina ile Aralık 2020'de evlenmiş ve bu ilişkiden kızı Karla'yı 2021'de kucağına almıştı.