Cenazeye katılmadığı için eleştirilmişti! Ebru Şahin'in Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine neden gitmediği ortaya çıktı

Cenaze töreninde ise gözler Akın Akınözü ile birlikte 'Hercai' dizisinde başrolü paylaşan Ebru Şahin'i aradı. Şahin'in cenazeye katılmaması, baş sağlığı dilememesi ve bunun yerine hiç tanışıklığı olmayan Hande Erçel'in katılım sağlaması sosyal medyada gündem oldu.