Cenazeye katılmadığı için eleştirilmişti! Ebru Şahin'in Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine neden gitmediği ortaya çıktı
Oyuncu Akın Akınözü'nün hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü pazartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözler Akınözü ile 'Hercai' dizisinde başrolü paylaşanı Ebru Şahin'i aradı. Şahin'in cenaze törenine neden katılmadığı ortaya çıktı.
'Sensiz Olmuyor', 'Karagül' ve 'Deliha 2' gibi projelerde rol alan, oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü (60), uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşmüştü.
Annesine veda etmek için cenaze namazına katılan ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamamıştı. Akınözü'nü bu acı gününde oyuncu dostları da yalnız bırakmamıştı.
Cenaze töreninde ise gözler Akın Akınözü ile birlikte 'Hercai' dizisinde başrolü paylaşan Ebru Şahin'i aradı. Şahin'in cenazeye katılmaması, baş sağlığı dilememesi ve bunun yerine hiç tanışıklığı olmayan Hande Erçel'in katılım sağlaması sosyal medyada gündem oldu.
'2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ebru Şahin yoğun çekim programı nedeniyle cenaze törenine katılamadı. Şahin'in Akın Akınözü'nü telefonla arayarak başsağlığı dilediği ortaya çıktı.