Cengiz Kurtoğlu da köyüne yerleşen ünlüler kervanına katıldı

Geçtiğimiz gece yarısı el yazısını taşıyan bir not paylaşan Kurtoğlu, kısa süre sonra sildiği paylaşımla şaşırttı.

65 yaşındaki sanatçı, "Köyüme geri döndüm" mesajıyla birlikte, "Bu benim el yazım. Bundan sonra ne düşmanım olsun, ne de dostum. C.K." yazılı fotoğraf yayımladı. Kurtoğlu'nun, kafa karıştıran paylaşımını kısa süre sonra silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.