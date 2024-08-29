Cengiz Kurtoğlu da köyüne yerleşen ünlüler kervanına katıldı
Cengiz Kurtoğlu, memleketi Arhavi'deki köy evinde yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Ünlü sanatçının paylaşımını görenler, 'Kurtoğlu İstanbul'u terk etti mi?' sorusunu sordu.
Artvin'de doğan, 1982'de İstanbul'a gelen Cengiz Kurtoğlu, son günlerde memleketi Artvin Arhavi'den yaptığı paylaşımlarla gündemde.
Geçtiğimiz gece yarısı el yazısını taşıyan bir not paylaşan Kurtoğlu, kısa süre sonra sildiği paylaşımla şaşırttı.
65 yaşındaki sanatçı, "Köyüme geri döndüm" mesajıyla birlikte, "Bu benim el yazım. Bundan sonra ne düşmanım olsun, ne de dostum. C.K." yazılı fotoğraf yayımladı. Kurtoğlu'nun, kafa karıştıran paylaşımını kısa süre sonra silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Sık sık Arhavi'ye giden Kurtoğlu aylar önce bu fotoğrafı paylaşarak, ''Evimden bir sevda Arhavi' notunu yayınlamıştı.
"TOPRAĞIM"
5 Mayıs 1959 Artvin Arhavi doğumlu usta sanatçı, Instagram hesabından 25 Mayıs 2014'te yaptığı paylaşıma da "Arhavim. Anılarım. Toprağım" notunu düşmüştü.
Ünlü sanatçının paylaşımları, Kurtoğlu'nun Arhavi'ye yerleşip yerleşmediği konusunda merak uyandırdı.