Cengiz Ünder'den sevgilisi Bilge Yenigül'e sürpriz doğum günü

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Cengiz Ünder'den sevgilisi Bilge Yenigül'e sürpriz doğum günü - Resim : 1

27 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in, sosyal medya fenomeni Bilge Yenilgül ile birlikteliği dolu dizgin devam ediyor.

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Cengiz Ünder'den sevgilisi Bilge Yenigül'e sürpriz doğum günü - Resim : 2

1 yıldır birlikte olan çiftten Cengiz Ünder sevgilisinin doğum gününü önce sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım ile kutladı. Sonra ise sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.

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Cengiz Ünder'den sevgilisi Bilge Yenigül'e sürpriz doğum günü - Resim : 3

''SENİ ÇOK SEVİYORUM''

Ünlü futbolcu sosyal medya hesabından, ''Her yeni yaşında nice birlikte anlarımıza Bilgem iyi ki doğdun, iyi ki sen varsın sevgilim. Seni çok seviyorum.'' notunu paylaştı.

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Cengiz Ünder'den sevgilisi Bilge Yenigül'e sürpriz doğum günü - Resim : 4

Sevgilisi Bilge Yenigül de "Sen benim için her şeysin. Seni çok seviyorum" yanıtını verdi.