Cengiz Ünder'den sevgilisi Bilge Yenigül'e sürpriz doğum günü
Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.
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27 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in, sosyal medya fenomeni Bilge Yenilgül ile birlikteliği dolu dizgin devam ediyor.
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1 yıldır birlikte olan çiftten Cengiz Ünder sevgilisinin doğum gününü önce sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım ile kutladı. Sonra ise sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.
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''SENİ ÇOK SEVİYORUM''
Ünlü futbolcu sosyal medya hesabından, ''Her yeni yaşında nice birlikte anlarımıza Bilgem iyi ki doğdun, iyi ki sen varsın sevgilim. Seni çok seviyorum.'' notunu paylaştı.
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Sevgilisi Bilge Yenigül de "Sen benim için her şeysin. Seni çok seviyorum" yanıtını verdi.