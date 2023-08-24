Cenk Eren hastaneye kaldırıldı: Bedeninize çok yüklenmeyin

Yorgunluk ve halsizliğe klima çarpması nedeniyle öksürük şikâyeti de eklenince hastaneye giden sanatçı tedavi altına alındı.

"Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin"

Eren, hasta yatağında çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak takipçilerine seslendi:

"Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin, hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil."

Programlarımı iptal etmiyorum

Ünlü şarkıcı daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak programını iptal etmeyeceğini aktardı. Eren, "Hastalık çok kötü ama böyle günlerde dostların olması paha biçilemez. Arayan soran herkese minnettarım. Acıbadem Bodrum beni her zamanki gibi iyileştirdi. Kimsenin programını bozmak istemem gayet iyiyim. Bu akşam Two Yalıkavak yarın akşam Bodrum Part Otel, Cumartesi Northpiers Alaçatı programlarını iptal etmiyorum. 9 canlı gibiyim" notunu düştü.