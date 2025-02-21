Ceyda Ateş, kızının adını neden Thalia koyduğunu açıkladı
Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ceyda Ateş, kızının adına neden Talia koyduğunu açıkladı.
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Buğra Toplusoy ile 2018 yılında evlenen ve nikâh sonrası Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş'in bir süre sonra Talia adını verdiği kızı dünyaya gelmişti.
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Şimdilerde kızı 5 yaşında olan Ceyda Ateş'in yaptığı paylaşım gerçeği ortaya çıkardı.
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Geçtiğimiz akşam düzenlenen Latin Müzik Ödülleri törenine katılan Ceyda Ateş, dünyanın en ünlü Latin pop sanatçılarından biri olan Thalia ile buluştu.
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Thalia'nın büyük bir hayranı olduğunu dile getiren Ateş, kızına neden Talia adını verdiğini de açıkladı.