Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yle Japonya tatilinden pozunu paylaştı

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci bir süredir beraber olduğu sevgilisi Güçlü Mete'yle Japonya tatiline çıktı. Düvenci tatilden pozlarını paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yle Japonya tatilinden pozunu paylaştı - Resim : 1

Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023’te sona erdiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yeklen açmıştı. Ünlü oyuncu kalbini radyocu Güçlü Mete’ye kaptırmıştı.  

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Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yle Japonya tatilinden pozunu paylaştı - Resim : 2

Çift, ilişkilerini çok fazla sosyal medyaya yansıtmayı tercih etmese de ara ara beraber fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. 

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Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yle Japonya tatilinden pozunu paylaştı - Resim : 3

 Aylardır birlikte olan çift birlikte Japonya tatiline çıktı. 

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Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yle Japonya tatilinden pozunu paylaştı - Resim : 4

Sevgilisine sarıldığı fotoğrafını "Bol dualı bir gün" notuyla sosyal medyadan paylaşan Düvenci’nin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.  