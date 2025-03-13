Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yle Japonya tatilinden pozunu paylaştı
Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci bir süredir beraber olduğu sevgilisi Güçlü Mete'yle Japonya tatiline çıktı. Düvenci tatilden pozlarını paylaştı.
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Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023’te sona erdiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yeklen açmıştı. Ünlü oyuncu kalbini radyocu Güçlü Mete’ye kaptırmıştı.
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Çift, ilişkilerini çok fazla sosyal medyaya yansıtmayı tercih etmese de ara ara beraber fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.
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Aylardır birlikte olan çift birlikte Japonya tatiline çıktı.
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Sevgilisine sarıldığı fotoğrafını "Bol dualı bir gün" notuyla sosyal medyadan paylaşan Düvenci’nin fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.