Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik aşk pozu
Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, Paris’e gitti. Burada çekilen romantik bir fotoğrafı paylaşan Düvenci, sosyal medya hesabından paylaştığı bu kareyle, “Ne güzeldi" notunu düştü.
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2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostane bir şekilde ayrılma kararı almış, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz 2023’te sonlandırmıştı.
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Düvenci, Şakrak’tan yollarını ayırdıktan sonra gönlünü radyocu Güçlü Mete’ye kaptıran Ceyda Düvenci, zaman zaman sosyal medya hesabından birlikte paylaşım yapıyor.
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Ünlü çift, Paris’e gitti. Burada çekilen romantik bir fotoğrafı paylaşan Düvenci, sosyal medya hesabından paylaştığı bu kareyle, “Ne güzeldi" notunu düştü.
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Düvenci'nin ve sevgilisinin parmağındaki alyans da dikkat çekti.