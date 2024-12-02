Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete'den yeni aşk karesi

Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yeni pozlarıyla gündem oldu.

Elele Online

Elele Online
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Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete'den yeni aşk karesi - Resim : 1

Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023’te sona erdiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yeklen açmıştı. Ünlü oyuncu kalbini radyocu Güçlü Mete’ye kaptırmıştı. 

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Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete'den yeni aşk karesi - Resim : 2

Çift, ilişkilerini çok fazla sosyal medyaya yansıtmayı tercih etmese de ara ara beraber fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete'den yeni aşk karesi - Resim : 3

Kalbini radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci, son olarak sosyal medya hesabından "Haftasonu…" notuyla sevgilisiyle yepyeni fotoğrafını paylaştı.

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Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete'den yeni aşk karesi - Resim : 4

Ünlü oyuncu hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.