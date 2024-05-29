Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile birlikte ilk karelerini paylaştı

Ceyda Düvenci, son zamanlarda isminin anıldığı Güçlü Mete ile Nükhet Duru’nun doğum günü partisinde ilk kez el ele kameraların karşısına geçti. Düvenci daha sonra yeni aşkı ile ilk karesini de sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile birlikte ilk karelerini paylaştı - Resim : 1

Bülent Şakrak ile boşanmasının ardından aşka küsmeyen Ceyda Düvenci ise ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 

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Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile birlikte ilk karelerini paylaştı - Resim : 2

Düvenci, yeni sevgilisi Güçlü Mete ile Nükhet Duru’nun doğum günü partisinde ilk kez el ele kameraların karşısına geçti.

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Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile birlikte ilk karelerini paylaştı - Resim : 3

Geçtiğimiz günlerde aşkını sosyal medya üzerinden ilan eden ünlü oyuncu şimdi de Instagram hesabından sevgilisiyle olan pozlarını takipçileriyle paylaştı. 

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Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile birlikte ilk karelerini paylaştı - Resim : 4

Düvenci'nin Instagram hesabından paylaştığı aşk pozları binlerce beğeni aldı.