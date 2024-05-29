Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile birlikte ilk karelerini paylaştı
Ceyda Düvenci, son zamanlarda isminin anıldığı Güçlü Mete ile Nükhet Duru’nun doğum günü partisinde ilk kez el ele kameraların karşısına geçti. Düvenci daha sonra yeni aşkı ile ilk karesini de sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bülent Şakrak ile boşanmasının ardından aşka küsmeyen Ceyda Düvenci ise ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Düvenci, yeni sevgilisi Güçlü Mete ile Nükhet Duru’nun doğum günü partisinde ilk kez el ele kameraların karşısına geçti.
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Geçtiğimiz günlerde aşkını sosyal medya üzerinden ilan eden ünlü oyuncu şimdi de Instagram hesabından sevgilisiyle olan pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Düvenci'nin Instagram hesabından paylaştığı aşk pozları binlerce beğeni aldı.