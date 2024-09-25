Anasayfa Magazin Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: "Sonbahar sessizliğim hoşgeldin… kabuğa dönme zamanım"
Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: "Sonbahar sessizliğim hoşgeldin… kabuğa dönme zamanım"
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son dönemde hem aşk hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Düvenci'den şimdi de "Sonbahar sessizliğim hoşgeldin… kabuğa dönme zamanım" notuyla yeni bir paylaşım geldi.
1 / 5
Son olarak Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'Filiz' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci yaz boyunca sezonun yorgunluğunu atarak tatil yaptı.
2 / 5
Şimdilerde NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programını yapan Düvenci, sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor.
3 / 5
Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci paylaşımlarına yenisini ekledi.
4 / 5
"Sonbahar sessizliğim hoşgeldin… kabuğa dönme zamanım" notuyla yeni pozunu paylaşan oyuncuya birçok beğeni ve yorum geldi.