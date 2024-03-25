Ceyda Düvenci'nin paylaşımına yeni aşkı Güçlü Mete'den yorum
Oğlu Ali'nin babası oyuncu Bülent Şakrak ile tek celsede boşanan Ceyda Düvenci son olarak Güçlü Mete ile yeni aşka yelken açmıştı. Düvenci'nin son paylaşımına sevgilisi sessiz kalamadı.
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Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci, şu aralar özel hayatıyla gündemde.
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Şu sıralar Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi radyo programcısı Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu.
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Artık ilişkisini gizlemeyen Düvenci, son olarak bir pozunu paylaşınca yeni sevgilisi dayanamadı. Karşılıklı kalpleşen çifte hayranlarından da beğeni yağdı.
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Bunun üzerine güzel oyuncuya "Aşk yaradı" yorumları gecikmedi.