Ceyda Düvenci'nin paylaşımına yeni aşkı Güçlü Mete'den yorum

Oğlu Ali'nin babası oyuncu Bülent Şakrak ile tek celsede boşanan Ceyda Düvenci son olarak Güçlü Mete ile yeni aşka yelken açmıştı. Düvenci'nin son paylaşımına sevgilisi sessiz kalamadı.

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Ceyda Düvenci'nin paylaşımına yeni aşkı Güçlü Mete'den yorum - Resim : 1

Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci, şu aralar özel hayatıyla gündemde.

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Ceyda Düvenci'nin paylaşımına yeni aşkı Güçlü Mete'den yorum - Resim : 2

Şu sıralar Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi radyo programcısı Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu.

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Ceyda Düvenci'nin paylaşımına yeni aşkı Güçlü Mete'den yorum - Resim : 3

Artık ilişkisini gizlemeyen Düvenci, son olarak bir pozunu paylaşınca yeni sevgilisi dayanamadı. Karşılıklı kalpleşen çifte hayranlarından da beğeni yağdı.

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Ceyda Düvenci'nin paylaşımına yeni aşkı Güçlü Mete'den yorum - Resim : 4

Bunun üzerine güzel oyuncuya "Aşk yaradı" yorumları gecikmedi.

 