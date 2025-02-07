China Suarez, Icardi'nin para karşılığı tuttuğu iddiasını böyle ti'ye aldı
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin bir süredir aşk yaşadığı China Suarez, Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara'yı kıskandırmak için 'para karşılığı tuttuğu' iddialarına yanıt verdi.
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Sakatlığı nedeniyle 3 aydır forma giyemeyen Icardi, eşi Wanda Nara ile sıkıntılı bir boşanma süreci geçiriyor.
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Kısa bir süre önce model - oyuncu - şarkıcı China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan ve geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İstanbul'a gelen Mauro Icardi, sık sık mutlu aşk pozlarını gözler önüne seriyor.
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Fotoğraflar sonrası Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Icardi'nin China Suarez'i boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara'yı kıskandırmak için para karşılığında tuttuğu ileri sürüldü.
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SUAREZ'DEN YANIT GECİKMEDİ
Tüm bu iddiaların ardından China Suarez'den yanıt gecikmedi. Suarez, hakkında ortaya atılan iddiaları alaya aldı.