Çift Kişilik Oda dizisi geliyor! Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan partner oldu
Yeni romantik komedi dizi Çift Kişilik Oda için geri sayım başladı. Devrim Özkan’ın başrolünde yer aldığı dizinin diğer başrolü Ulaş Tuna Astepe oldu.
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MF Yapım’ın uyarlama dizisi Çift Kişilik Oda izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin başrolleri de belli oldu.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre MF Yapım’ın sezon sonuna doğru başlayıp yaz sezonunda devam etmesi planlanan “Çift Kişilik Oda” dizisinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan başrolleri paylaşacak.
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Yusuf Pirhasan‘ın yöneteceği diziyi başarılı kalem Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor. Kore yapımı olan “King The Land” adlı projeden uyarlanan dizi NOW’da seyirciyle buluşacak.
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İki hafta sonra sete çıkacak olan dizide Devrim Özkan “Nilüfer”, Ulaş Tuna Astepe “Kaan” rolüne hayat verecek.