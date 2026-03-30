Çirkin dizisinin Meryem'i Derya Pınar Ak kimdir? Derya Pınar Ak kaç yaşında?

Star TV’nin yeni gözdesi Çirkin, dün akşam gerçekleşen prömiyeriyle izleyiciyi derin bir karakter dramasının içine çekti. Dizinin kalbinde yer alan Meryem karakterine hayat veren Derya Pınar Ak, henüz 22 yaşında olmasına rağmen sergilediği olgun performansla hem eleştirmenlerden hem de izleyiciden tam not aldı.

Meryem Karakteri: Görünüşün Ötesindeki Mücadele

Derya Pınar Ak’ın "İçinde çok fazla şey yaşayan, ayakta kalmaya çalışan bir karakter" olarak tanımladığı Meryem, dizinin ana çatışmasını omuzluyor. Fiziksel görünüşü nedeniyle toplum tarafından ötekileştirilen ancak iç dünyasında büyük bir direnç ve şefkat barındıran Meryem, modern bir "kendini bulma" hikayesi sunuyor. Ak'ın, karakterin dışarıya ördüğü sert kabuk ile içindeki kırılgan çocuk arasındaki geçişleri başarıyla yansıtması, dizinin inandırıcılığını artıran en güçlü unsurlardan biri oldu.

Derya Pınar Ak Kimdir?

7 Ağustos 2003 İstanbul doğumlu olan genç yetenek, 2018'den bu yana hem ana akım medyada hem de dijital platformlarda istikrarlı bir yükseliş sergiledi. Kariyerine Cadı Üçlemesi ile adım atan Ak, ardından Hükümsüz ve Uzak Şehrin Masalı gibi projelerde yeteneğini kanıtladı.

Özellikle dijitalin fenomen dizisi Prens'teki Prenses Hasharia rolüyle komedi ve dönem yeteneğini sergilerken, Kar ve Ayı filmiyle uluslararası festivallerde boy gösterdi. Adım Farah dizisindeki Gönül karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, 3391 Kilometre ve Sıfır Kilometre filmlerindeki "İzmir" rolüyle bir gençlik ikonuna dönüştü. 2026 yılı itibarıyla Çirkin dizisindeki Meryem karakteriyle ise dramatik kariyerinin zirve noktalarından birini yaşıyor.

Derya Pınar Ak'ın başarısının sırrı, sadece gençliği değil; absürt komediden sanat filmine, romantik başrolden ağır dramaya kadar uzanan çok yönlülüğü. İstanbul’un sanatla iç içe atmosferinde büyümesinin getirdiği kültürel birikim, Meryem karakterindeki o sarsıcı doğallığın da temelini oluşturuyor.

Çirkin Dizisi Hakkında Kısa Notlar

Yönetmen: Burcu Alptekin & Merve Çolak.

Konu: "Çirkin" lakaplı bir genç kadının, mahalle baskısı ve geçmişin sırları arasında kendi gücünü keşfetme hikayesi.

Yayın: Her Pazar saat 20:00'de Star TV'de.