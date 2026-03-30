Güzide Duran ve Adnan Aksoy davasında mahkemeden son karar

Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy’un 2008 yılında başlayan evlilikleri, bugün görülen duruşmayla hukuken tamamlandı. Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan boşanma davasında mahkeme, tarafların yollarını ayırmasına karar verdi. Güzide Duran’ın vekili avukat Feyza Altun, davanın müvekkili lehine sonuçlandığını ve mahkemenin tazminat hükmettiğini açıkladı.



"MÜVEKKİLİM ŞU AN İTİBARIYLA BOŞANMIŞ BİR KADINDIR"



Avukat Feyza Altun, kararın ardından sürecin detaylarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim şu an itibarıyla boşanmış bir kadındır. İtiraz olması halinde süreç devam edebilir.

Altun, Duran’ın çocuklarından vazgeçmediğini belirtirken, davanın müvekkilinin lehine hükmedilen bir tazminatla neticelendiğini ifade etti.



"KENDİMİ UNUTMUŞTUM"



Güzide Duran’ın boşanma süreci ve sonrasına dair yaptığı açıklamalar, bu kararın ardındaki kişisel farkındalığı da gözler önüne seriyor. Zor bir süreçten geçtiğini belirten Duran, önceliğinin her zaman çocukları olduğunu şu sözlerle dile getirmişti:

Karar vermek kolay değildi. İki çocuğumu düşünerek hareket ettim. Kendim iyi olursam onlara da daha iyi olacağıma inandım.

Evliliği süresince kendi ihtiyaçlarını geri planda bıraktığını samimiyetle ifade eden Duran, yaşadığı içsel değişimi şu cümlelerle özetlemişti:

Başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendimden vazgeçtiğimi fark ettim. Artık kendi hayatımı yaşamak, üretmek ve çocuklarıma örnek olmak istiyorum.





"GÜZEL ŞEYLER DE YAŞIYORUM"



Boşanma süreci devam ederken Güzide Duran’ın iş insanı ve Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile başlayan birlikteliği de kamuoyuna yansımıştı. İlişkisini saklama gereği duymayan Duran, bu yeni dönem ve hissettikleri hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: