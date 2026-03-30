Kayahan hakkında daha önce bilmediğiniz '13' sayısı takıntısı
Usta sanatçı Kayahan’nın dünyada uğursuzluğu ile kabul gören 13 sayısına olan özel ilgisi ortaya çıktı. İşte usta sanatçı Kayahan’ın gizemli 13 sayısı takıntısı ve ardındaki hikaye...
Türk müziğinin "Büyük Usta"sı Kayahan, sadece unutulmaz besteleri ve siyah gitarıyla değil, hayatının her anına sirayet eden sıra dışı disiplini ve "takıntı" derecesindeki alışkanlıklarıyla da tanınırdı. Bu alışkanlıkların merkezinde ise pek çok kültürde uğursuz kabul edilen ama onun için "hayatın şifresi" olan 13 sayısı yer alıyordu.
Kendine has sanatçı yönüyle adından söz ettiren Kayahan'ın yalnızca duyguları değil, rakamları da yöneten muazzam bir hafızası vardı. Ünlü isim, notaların yanı sıra telefonunda kayıtlı 550'nin üzerindeki numarayı ezbere biliyordu.
Rakamlara ayrı bir ilgisi olan ünlü sanatçının hayatında 13 rakamının ise çok ilginç bir serüveni vardı. Uzun bir süre 13 sayısından hiç hazetmeyen Kayahan, kapı numarası 13 olan evlerde oturmaz, hatta ajandasındaki 13 tarihli sayfaları tek tek koparıp atardı. Ancak katıldığı bir yarışmada 13 kişi arasından birinci seçilince, tüm fikri değişti.
O günden sonra her şeyi 13'e tamamlamak için çaba gösteren usta sanatçı, kızı Aslı Gönül Açar'ın isim ve soyadındaki harf sayısının bile toplamda 13 etmesi için özel çaba verdi.