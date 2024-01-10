Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kızı ile pozunu paylaştı

Bir döneme rol aldığı "Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de evlenmişti. Çiftin kızları Müjgan geçtiğimiz aylarda 3 yaşına basmıştı. Tatari, kızının sevimli hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ayşecan Tatari ile kızı Müjgan'dan yeni poz

Oyuncu son olarak, 128 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından kızıyla olan fotoğrafını paylaştı.

Tatari, daha sonra kızının şarkı söylediği anları yayınladı. Takipçileri, oyuncunun paylaşımını çok beğendi.