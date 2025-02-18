Çocuklar Duymasın'ın Seyyar Tayyar'ı Muhammet Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Başrolünde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinin efsane karakteri Seyyar Tayyar rolüyle hafızalara kazınan Muhammet Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti.

Seksenler, Arka Sıradakiler, Yeşil Deniz, Avrupa Yakası ve Tatlı Hayat gibi birçok önemli yapımda rol alan Gümüşkaya'nın vefat haberini Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

Algöz, sosyal medya hesabından, "Emin Gümüşkaya'yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.