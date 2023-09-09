Çok Güzel Hareketler oyuncusu Metin Pıhlıs baba oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler'in başarılı oyuncusu Metin Pıhlıs, 2019 yılında Gamze Ergun ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz aylar bebek beklediklerini duyuran çift, bugün kızlarına kavuştu. Çift, bebeklerine "Parla" ismini verdi.

"AİLEMİZİN ÇEKİK GÖZLÜSÜ"

Instagram hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettire Pıhlıs, doğum sonrası eşi ve kızıyla verdiği aile pozunu yayınlayarak "Sevgili eşim Gamze Pıhlıs ile ortaklaşa yaptığımız, ailemizin yeni çekik gözlü üyesi Parla Pıhlıs aramızda. Hayatımıza hoş geldin Parla. Adın gibi hep Parla" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Metin Pıhlıs (@metinpihlis)'in paylaştığı bir gönderi

Metin Pıhlıs paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Derya Uluğ, Kubilay Aka, Yılmaz Erdoğan Batuhan Soyaslan, Metin Uyar ve Emir Can İğrek gibi isimlerden yorum geldi.