Çöp Adam'ın son set gününde Füsun Demirel'den duygusal veda!

Önümüzdeki çarşamba akşamı final yapmaya hazırlanan Star TV'de yayınlanan 'Çöp Adam' dizisi izleyici karşısına son bölümüyle çıkacak. Dizide Aysel’i canlandıran usta oyuncu Füsun Demirel'den duygusal bir veda paylaşımı geldi.

"HER ŞEYİN BİR SONU VAR"

Demirel, çektiği videoda, “Çöp Adam dizisinin son çekim günündeyiz. Biraz hüzün var. Çünkü hem birbirimizle vedalaşmak, hem oynadığımız karakterle vedalaşmak çok kolay bir şey değil bizler için… Ne yapalım? Güzel bir işti… Ama her şeyin bir sonu var. Yeni projelerle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu sefer bakalım karşımıza ne çıkacak? Bana hangi karakter çıkacak bakalım…” sözlerine yer verdi.

"GELİNİM VE KIZIM BANA EMANET"

Önceki gün rol arkadaşları Elçin Sangu ve Elçin Afacan ile neşeli pozlarını paylaşan Demirel, "Çok sevdiklerim Elçin'ler arasında dilek tuttum. Gelinim ve kızım artık bana emanet. Gözüm gibi bakacağım." demişti.