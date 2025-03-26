Cristiano Ronaldo, Türk tenisçi Seven Oral ile aşk yaşıyor iddiası

Kendisini “Zengin avcısı” olarak adlandıran Paralog isimli Instagram kullanıcısı, Türk tenisçi Seven Oral ile Cristiano Ronaldo’nun aşk yaşadığını iddia etti.

Elele Online

Elele Online
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Cristiano Ronaldo, Türk tenisçi Seven Oral ile aşk yaşıyor iddiası - Resim : 1

Suudi Arabistan ekibi Al- Nassr’da kariyerini sürdüren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo bu kez aşk iddiası ile gündemde.

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Cristiano Ronaldo, Türk tenisçi Seven Oral ile aşk yaşıyor iddiası - Resim : 2

TV100’de yer alan habere göre kendisini “Zengin avcısı” olarak adlandıran Paralog isimli Instagram kullanıcısı, Türk tenisçi Seven Oral ile Cristiano Ronaldo’nun aşk yaşadığını iddia etti.

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Cristiano Ronaldo, Türk tenisçi Seven Oral ile aşk yaşıyor iddiası - Resim : 3

Paralog, Dubai’de buluştuğu arkadaşı Seven Oral’ı “Milli yengemiz” olarak etiketlediği videosunda, “Seven ve Ronaldo 2016’dan beri flörtleşiyorlar. İleri seviyede bir iletişimleri varmış” diyen Paralog, ikili arasındaki mesajlaşmaları gösterdi.

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Cristiano Ronaldo, Türk tenisçi Seven Oral ile aşk yaşıyor iddiası - Resim : 4

Ayrıca Paralog, Ronaldo’nun Arabistan’daki idmanını izledikleri anları paylaştı. Söz konusu olayların ardından gözler Portekizli futbolcunun yapacağı açıklamalara çevrildi.