Cristiano Ronaldo, Türk tenisçi Seven Oral ile aşk yaşıyor iddiası
Kendisini “Zengin avcısı” olarak adlandıran Paralog isimli Instagram kullanıcısı, Türk tenisçi Seven Oral ile Cristiano Ronaldo’nun aşk yaşadığını iddia etti.
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Suudi Arabistan ekibi Al- Nassr’da kariyerini sürdüren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo bu kez aşk iddiası ile gündemde.
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TV100’de yer alan habere göre kendisini “Zengin avcısı” olarak adlandıran Paralog isimli Instagram kullanıcısı, Türk tenisçi Seven Oral ile Cristiano Ronaldo’nun aşk yaşadığını iddia etti.
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Paralog, Dubai’de buluştuğu arkadaşı Seven Oral’ı “Milli yengemiz” olarak etiketlediği videosunda, “Seven ve Ronaldo 2016’dan beri flörtleşiyorlar. İleri seviyede bir iletişimleri varmış” diyen Paralog, ikili arasındaki mesajlaşmaları gösterdi.
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Ayrıca Paralog, Ronaldo’nun Arabistan’daki idmanını izledikleri anları paylaştı. Söz konusu olayların ardından gözler Portekizli futbolcunun yapacağı açıklamalara çevrildi.