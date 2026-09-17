Danla Bilic, sekizinci kez ameliyat oldu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling işleminin ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat oldu.

Daha önce vücuduna yayılan dolgu maddesinin bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ilerlediğini ve dokularında ciddi enfeksiyonlara neden olduğunu açıklayan Bilic, bu süreçte geçirdiği operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

"SABAH BİR AMELİYAT OLUVERDİK"

Sekizinci ameliyatını geçiren Bilic, hastane odasından yaptığı son paylaşımda, "Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada" ifadelerini kullanarak sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz dönemde de yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

AQUAFILLING NEDİR?

Aquafilling, göğüs ve kalça gibi vücut bölgelerinde hacim artırmak için geliştirilmiş, yüksek oranda su içeren özel bir ameliyatsız vücut dolgusudur.