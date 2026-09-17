Manifest Hilal Yelekçi'nin yeni imajı

Son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest’in üyesi Hilal Yelekçi, sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. İmajıyla dikkat çeken Yelekçi'yi görenler tanıyamadı.

Manifest grubu ile yıldızı parlayan Hilal Yelekçi, sesi ve sahne şovlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tokyo’da çekilen kısa ve sarı saçlı fotoğrafını paylaşan Yelekçi’nin yeni bir imaj değişikliğine gittiği düşünüldü.

Saçları hep siyah ve uzun olan Yelekçi'nin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi. Yelekçi'nin o hali kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

"BEN KOYU SAÇ KADINIYIM"

Tokyo seyahatinde saç şekillendiricisi bozulan Yelekçi, peruk takmak zorunda kaldığını belirtti. Peruk olan kısa saç tercih eden ünlü isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dedim size ben koyu saç kadınıyım diye. Saç şekillendiricim çalışmadı. Burada saçımı yapmaya üşendiğim için peruk taktım. Almışken de farklı bir şey deneyeyim dedim.”