Danla Bilic yaptırdığı estetikleri tek tek açıkladı

Verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerden sonra büyük değişim yaşayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı.

'DOLGULARIMI ERİTTİRİP BURNUMU YAPTIRDIM'

Fenomen yaptırdığı estetikleri şöyle anlattı: Öncelikle kilo aldığım dönem o psikolojiyle sınırsız koydurduğum tüm dolgularımı erittirip burnumu yaptırdım. Burnumu yaparken doktorum orantı için çeneme de yağ koydu.

'GÖZLERİMİ YUKARIM ÇEKTİRDİM'

Ünlü fenomen sözlerini, "Arkasından gözlerimi birkaç milim kadar yukarı çektirdim biliyorsun. Son üç senedir de sadece masseter & alin botoksu ve senede 1 mutlaka dudak dolgusu yaptırıyorum. Dosyayı daha da derinleştiriyorum, burnumu Emre İlhan yaptı, gözleri ve memeleri Ufuk Askeroğlu yaptı" diyerek sonlandırdı.



