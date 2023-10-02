David Beckham 24 yıllık mutlu evliliğin sırrını açıkladı

Eski Spice Girls üyesi, şimdinin ünlü modacısı Victoria Beckham ile 4 Temmuz 1999'da evlenen ve günümüze kadar mutlu bir evlilik sürdüren eski furbolcu David Beckham , 'The Telegraph'a verdiği röportajda Victoria Beckham ile ilişkisine dair bazı bilgiler paylaştı.

"Birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor"

Konu, evlilik tavsiyesi olunca karşılıklı olarak taviz vermek gerektiğini söyleyen eski İngiliz futbol yıldızı, "Bunu beraber yürütüyorsunuz. Bu her zaman biraz karşılıklı fedakarlık gerektirir. Ve evlilik zor bir iş. Meşgul kişileriz. Victoria'ya hep daha meşgul olduğumu söylüyorum ama o da kendisinin daha meşgul olduğunu söylüyor" dedi.

Beckham ayrıca, "Her zaman farklı yönlere giden dört çocuğumuz var ama birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor. Hep bunu yaptık ve işe yarıyor gibi görünüyor" diye konuştu.

"Bana bu konuyu açma!"

Ardından David Beckham, eşiyle gelecekte büyükanne ve büyükbaba olma konusunu konuştuklarını ve bu fikrin kendisini, Victoria Beckham'dan daha rahat hissettirdiğini belirtti.

Beckham, "Victoria'ya, 'Biliyorsun, bir noktada büyükanne olacaksın' dedim. O da 'Bana bu konuyu açma!' dedi" şeklinde konuştu.

Çiftin bu evlilikten 24 yaşındaki Brooklyn, 21 yaşındaki Romeo, 18 yaşındaki Cruz ve 12 yaşındaki Harper olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.