David Beckham, mutfakta hünerlerini sergiledi
Futbol dünyasının önemli isimlerinden David Beckham, mutfakta hünerlerini sergiledi. Kızı Harper için mutfağa giren ünlü isim pankek hazırladı.
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90'lı yıllara damga vuran Spice Girls adlı müzik grubu ile şöhreti yakalayan Victoria Beckham'ın 1999 yılından bu yana eski futbolcu David Beckham ile dört çocuklu mutlu evliliği sürüyor.
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ABD futbol takımı Inter Miami'nin ortağı olarak futbol kariyerini sürdüren David Beckham, gündelik hayatına dair detayları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.
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Beckham şimdi de kızı Harper'e pankek için mutfağa girdi.
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Ünlü isim, eşi Victoria Beckham ve diğer çocukları Romeo ve Cruz'e etiketleyerek; "Pankeki kaçırdınız" dedi ve mutfaktaki hünerlerini sergiledi.