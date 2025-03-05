David Beckham, mutfakta hünerlerini sergiledi

Futbol dünyasının önemli isimlerinden David Beckham, mutfakta hünerlerini sergiledi. Kızı Harper için mutfağa giren ünlü isim pankek hazırladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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David Beckham, mutfakta hünerlerini sergiledi - Resim : 1

90'lı yıllara damga vuran Spice Girls adlı müzik grubu ile şöhreti yakalayan Victoria Beckham'ın 1999 yılından bu yana eski futbolcu David Beckham ile dört çocuklu mutlu evliliği sürüyor.

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David Beckham, mutfakta hünerlerini sergiledi - Resim : 2

ABD futbol takımı Inter Miami'nin ortağı olarak futbol kariyerini sürdüren David Beckham, gündelik hayatına dair detayları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor. 

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David Beckham, mutfakta hünerlerini sergiledi - Resim : 3

Beckham şimdi de kızı Harper'e pankek için mutfağa girdi. 

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David Beckham, mutfakta hünerlerini sergiledi - Resim : 4

Ünlü isim, eşi Victoria Beckham ve diğer çocukları Romeo ve Cruz'e etiketleyerek; "Pankeki kaçırdınız" dedi ve mutfaktaki hünerlerini sergiledi.