Defne Samyeli de soğuk suya girme akımına uydu

52 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Defne Samyeli, takipçilerinin ilgi odağı oluyor. Samyeli şimdi de soğuk suya girme akımına uydu.

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Defne Samyeli de soğuk suya girme akımına uydu - Resim : 1

Yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. 52 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Samyeli, takipçilerinin ilgi odağı oluyor.

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Defne Samyeli de soğuk suya girme akımına uydu - Resim : 2

Defne Samyeli bu kez soğuk suya girme modasına uydu. Ünlü isim buz gibi suyun içine girerek akıma ayak uydurdu. 

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Defne Samyeli de soğuk suya girme akımına uydu - Resim : 3

Samyeli suyun içine buz atmadığı söylerken “Eksik kalmadım. İlk deneme 3 dk ama itiraf edeyim buz değil, sadece buz gibi su vardı, artık bir dahakine” notuyla buzlu suya gelecek sefere gireceğini belirtti.

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Defne Samyeli de soğuk suya girme akımına uydu - Resim : 4

Buzlu suya girme akımını ilk Çağla Şıkel başlatmıştı. Daha sonra Mustafa Sandal, Engin Altan Düzyatan, Şevval Şahin , İdo Tatlıses gibi isimler de devam ettirmişti.