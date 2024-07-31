Defne Samyeli de soğuk suya girme akımına uydu

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Yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. 52 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Samyeli, takipçilerinin ilgi odağı oluyor.
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Defne Samyeli bu kez soğuk suya girme modasına uydu. Ünlü isim buz gibi suyun içine girerek akıma ayak uydurdu.
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Samyeli suyun içine buz atmadığı söylerken “Eksik kalmadım. İlk deneme 3 dk ama itiraf edeyim buz değil, sadece buz gibi su vardı, artık bir dahakine” notuyla buzlu suya gelecek sefere gireceğini belirtti.
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Buzlu suya girme akımını ilk Çağla Şıkel başlatmıştı. Daha sonra Mustafa Sandal, Engin Altan Düzyatan, Şevval Şahin , İdo Tatlıses gibi isimler de devam ettirmişti.