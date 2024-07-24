Defne Samyeli kırmızı elbisesiyle düğüne damga vurdu

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Her giydiği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Defne Samyeli, son paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
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Katıldığı bir düğünde giydiği kırmızı dekolteli kıyafetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Samyeli, fit haliyle göz kamaştırdı.
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Ünlü isim paylaşımına: 'Gerçek aşkın el ele, kol kola geleceğe yol almasını izlemek öyle güzel ki. Ceren’le Emir’e bir ömür boyu hep böyle birlikte eğlenip, birbirine destek ve katkı oldukları şahane bir evlilik diliyorum.' notunu düştü.
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