Defne Samyeli kırmızı elbisesiyle düğüne damga vurdu

52 yaşındaki şarkıcı, oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, katıldığı bir düğünde giydiği kırmızı elbisesiyle büyük beğeni topladı.

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Defne Samyeli kırmızı elbisesiyle düğüne damga vurdu - Resim : 1

Her giydiği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Defne Samyeli, son paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

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Defne Samyeli kırmızı elbisesiyle düğüne damga vurdu - Resim : 2

Katıldığı bir düğünde giydiği kırmızı dekolteli kıyafetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Samyeli, fit haliyle göz kamaştırdı.

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Defne Samyeli kırmızı elbisesiyle düğüne damga vurdu - Resim : 3

Ünlü isim paylaşımına: 'Gerçek aşkın el ele, kol kola geleceğe yol almasını izlemek öyle güzel ki. Ceren’le Emir’e bir ömür boyu hep böyle birlikte eğlenip, birbirine destek ve katkı oldukları şahane bir evlilik diliyorum.' notunu düştü.

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Defne Samyeli kırmızı elbisesiyle düğüne damga vurdu - Resim : 4