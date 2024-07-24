Defne Samyeli kırmızı elbisesiyle düğüne damga vurdu

Ünlü isim paylaşımına: 'Gerçek aşkın el ele, kol kola geleceğe yol almasını izlemek öyle güzel ki. Ceren’le Emir’e bir ömür boyu hep böyle birlikte eğlenip, birbirine destek ve katkı oldukları şahane bir evlilik diliyorum.' notunu düştü.