Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle benzerliği gündem oldu
Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli erkek kardeşi Sühan Samyeli ile verdiği pozunu paylaştı. İkilinin pozu kısa sürede çok konuşuldu.
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Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli ile olan benzerliği ağızları açık bıraktı.
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SPOR SALONUNDAN YAYINLADI
Eren Talu ile olan evliliğinden Derin ve Deren Talu adında iki kızı olan Samyeli, spor salonundan paylaştığı fotoğrafta abisi ile birlikte poz verdi.
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Her gün düzenli olarak spor yaptığı ve sağlıklı beslendiği bilinen Defne Samyeli'nin abisi Sühan Samyeli ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.
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