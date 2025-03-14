Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle benzerliği gündem oldu

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli erkek kardeşi Sühan Samyeli ile verdiği pozunu paylaştı. İkilinin pozu kısa sürede çok konuşuldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle benzerliği gündem oldu - Resim : 1

Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli ile olan benzerliği ağızları açık bıraktı.

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Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle benzerliği gündem oldu - Resim : 2

SPOR SALONUNDAN YAYINLADI

Eren Talu ile olan evliliğinden Derin ve Deren Talu adında iki kızı olan Samyeli, spor salonundan paylaştığı fotoğrafta abisi ile birlikte poz verdi.

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Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle benzerliği gündem oldu - Resim : 3

Her gün düzenli olarak spor yaptığı ve sağlıklı beslendiği bilinen Defne Samyeli'nin abisi Sühan Samyeli ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.

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Defne Samyeli'nin erkek kardeşiyle benzerliği gündem oldu - Resim : 4