Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu Recaizade Mahmut Ekrem’in torunu çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, gittiği bir kitapçıda 'Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu olduğunu söylediği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Takipçilerin çoğu inanmazken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kısa zaman önce kendisiyle sevgili olmak isteyen erkeklerin CV'lerini göndermelerini isteyen ve daha sonra bu CV'leri sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu çok konuşulmuştu.
Son olarak, bir kitapçıya giderek "Ben Recaizade Mahmut Ekrem'in torunuyum" dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkileri merak eden Talu, o anları yayınladı.
GERÇEKTEN TORUNU ÇIKTI
Bir kitapçıya giderek Türk edebiyatının önemli isimlerinden Recaizade Mahmut Ekrem’in klasik eseri Araba Sevdası'nı sordu. Kitabı isterken de kitapçıya, ''Ben Recaizade Mahmut Ekrem’in torunuyum'' dedi. İlk başta herkes şaka sandı ama Talu'nun doğrun söylediği ortaya çıktı.