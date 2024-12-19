Demet Evgar ve Emre Karayel yıllar sonra Bahar'da buluşuyor

Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin paylaştığı, Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Bahar dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Emre Karayel, Bahar dizisine katılıyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönetip Deniz Akçay’ın ise yazdığı dizinin hikâyesine önümüzdeki hafta psikiyatr Tolga karakteri dahil olacak.

“Bahar”ın ana kadrosunda yer alacak olan Tolga’yla ilgili kulislerden sızan bilgilere göre yeni karakterle Çağla rolüne hayat veren Elit Andaç Çam arasında bir bağ kurulacak.

Emre Karayel bir döneme damga vuran "Bir Kadın, Bir Erkek" dizisinde Demet Evgar'ın partneriydi. İkilinin tekrar bir araya gelecek olması izleyicileri sevindirdi.