Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Marmaris pozu
28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine giren iki ünlü isim Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla Marmaris'e gitti. Ünlü çift arkadaşları ile çıktıkları tatilden pozlarını paylaştı.
iki ünlü isim Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 28 Ağustos'ta Sarıyer'de evlenmişti. Çift, arkadaşlarıyla tatile çıktı ve bu anları sosyal medyadan paylaştı.
EŞİ VE ARKADAŞLARIYLA MARMARİS'TE
Demet Özdemir paylaşımına "Marmaris günlüğü, sizi seviyorum" notunu düşerken, Oğuzhan Koç da eşine kalpli göz emojsiyle yanıt verdi.
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