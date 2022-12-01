Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Marmaris pozu

iki ünlü isim Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 28 Ağustos'ta Sarıyer'de evlenmişti. Çift, arkadaşlarıyla tatile çıktı ve bu anları sosyal medyadan paylaştı.

EŞİ VE ARKADAŞLARIYLA MARMARİS'TE

Demet Özdemir paylaşımına "Marmaris günlüğü, sizi seviyorum" notunu düşerken, Oğuzhan Koç da eşine kalpli göz emojsiyle yanıt verdi.