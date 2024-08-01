Demet Özdemir'den havuz pozları

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28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medyada aşk pozları verirken sürpriz şekilde ayrılık kararı almıştı.
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Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu bu defa Instagram sayfasından havuzda çekilen pozlarını yayınladı.
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"Uzanmışım kendime" notunu düşen ve siyah kalp emojisi ekleyen Özdemir, yine gündem oldu.
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32 yaşındaki oyuncunun siyah mayosuyla verdiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.