Demet Özdemir'den havuz pozları

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Demet Özdemir havuzda verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

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Demet Özdemir'den havuz pozları - Resim : 1

28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medyada aşk pozları verirken sürpriz şekilde ayrılık kararı almıştı.

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Demet Özdemir'den havuz pozları - Resim : 2

Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu bu defa Instagram sayfasından havuzda çekilen pozlarını yayınladı.

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Demet Özdemir'den havuz pozları - Resim : 3

"Uzanmışım kendime" notunu düşen ve siyah kalp emojisi ekleyen Özdemir, yine gündem oldu. 

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Demet Özdemir'den havuz pozları - Resim : 4

32 yaşındaki oyuncunun siyah mayosuyla verdiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 