Demet Özdemir'den yaza veda pozları: "Göcek kapanış... Güzelliklerle gel Ekim"
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yaz tatilinin son günlerini Göcek'te geçirdi. Özdemir, tatil pozlarını "Göcek kapanış... Güzelliklerle gel Ekim" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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"Çilek Kokusu", "Erkenci Kuş", "Adım Farah", "Dünyayla Benim Aramda" ve "Aşk Taktikleri" gibi popüler yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazanan Demet Özdemir, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Yazı yorgunluk atıp tatil yaparak geçiren oyuncu kapanışı Göcek'te yaptı.
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Özdemir, tekneden tatil pozlarını "Göcek kapanış... Güzelliklerle gel Ekim" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Özdemir'in karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.