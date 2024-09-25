Demet Özdemir'den yaza veda pozları: "Göcek kapanış... Güzelliklerle gel Ekim"

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yaz tatilinin son günlerini Göcek'te geçirdi. Özdemir, tatil pozlarını "Göcek kapanış... Güzelliklerle gel Ekim" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Demet Özdemir'den yaza veda pozları: "Göcek kapanış... Güzelliklerle gel Ekim" - Resim : 1

"Çilek Kokusu", "Erkenci Kuş", "Adım Farah", "Dünyayla Benim Aramda" ve "Aşk Taktikleri" gibi popüler yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazanan Demet Özdemir, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. 

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Demet Özdemir'den yaza veda pozları: "Göcek kapanış... Güzelliklerle gel Ekim" - Resim : 2

Yazı yorgunluk atıp tatil yaparak geçiren oyuncu kapanışı Göcek'te yaptı. 

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Demet Özdemir'den yaza veda pozları: "Göcek kapanış... Güzelliklerle gel Ekim" - Resim : 3

Özdemir, tekneden tatil pozlarını "Göcek kapanış... Güzelliklerle gel Ekim" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Demet Özdemir'den yaza veda pozları: "Göcek kapanış... Güzelliklerle gel Ekim" - Resim : 4

Özdemir'in karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.