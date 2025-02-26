Demet Özdemir'den yeni yaşına özel pozlar: "Hoş gel 33, ruhum hala 17 "

Şimdilerde Eşref Rüya dizisi ile ekrana dönecek olan Demet Özdemir bugün 33 yaşına bastı. Ünlü oyuncu doğum günü partisinden paylaşım yaptı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Demet Özdemir'den yeni yaşına özel pozlar: "Hoş gel 33, ruhum hala 17 " - Resim : 1

Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya'da Nisan karakterine hayat vermeye hazırlanan Demet Özdemir, bugün 33. yaşına merhaba dedi.

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Demet Özdemir'den yeni yaşına özel pozlar: "Hoş gel 33, ruhum hala 17 " - Resim : 2

33. yaşını kutlayan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından kutlama anlarından kareleri takipçileriyle paylaştı.

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Demet Özdemir'den yeni yaşına özel pozlar: "Hoş gel 33, ruhum hala 17 " - Resim : 3

''Hoş gel 33, ruhum hala 17'' notunu düşen Özdemir'in yeni gönderisi büyük ilgi gördü.

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Demet Özdemir'den yeni yaşına özel pozlar: "Hoş gel 33, ruhum hala 17 " - Resim : 4

Ünlü oyuncuya takipçilerinden "Doğum günün kutlu olsun","Yolunuz her zaman yıldızlarla aydınlansın", "İyi ki doğdun', "Kalpten gülümsemelerin eksik olmasın", "Sağlıkla yaşa" şeklinde tebrik yorumları geldi.