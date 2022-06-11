Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem 16 yaşına girdi! 'İlk göz ağrım iyi ki doğdun!'

Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay, 16 yaşına bastı. Şener, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Güzelliği ve tarzı ile annesinin kopyası haline gelen İrem Kutluay’a takipçilerden yorum yağdı.

"SEÇTİĞİN TÜM YOLLARDA NEFESİM YETTİĞİ KADAR YANINDAYIM"

Kızının fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Demet Şener, gönderisinde "Güzel kızım, ilk göz ağrım, hayat arkadaşım, sırdaşım, akıl danıştığım... Doğum günün kutlu olsun İrem'im. Senin gibi bir kızım olduğum için gurur duyuyorum. Yaptığın her şeyde, seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım. Seni çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demet Şener (@demetsener77)'in paylaştığı bir gönderi

"BEN EN ÇOK SENİ SEVDİM..."

Kutluay, baba-kız pozuna "İyi ki doğdun, ben en çok seni sevdim..." notunu düştü.

Kutluay ve Şener'in paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Öte yandan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın, İrem'in yanı sıra 13 yaşında Ömer adından bir oğulları daha bulunuyor.