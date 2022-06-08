Pınar Altuğ paylaştı: Nee, mezuniyet mi? Ne ara büyüdün sen...
Pınar Altuğ 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 2009 yılında dünyaya gelmişti. Su, orta okuldan mezun oldu. Altuğ, Su'nun diploma aldığı fotoğrafa "Ortaokul mezuniyeti mi! Ne ara büyüdün sen' notunu düştü.
'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la evlenmişti. 2009 yılında da kızı Su'yu kucaklarına almışlardı. Su, ortaokuldan mezun oldu.
"YOLUN AÇIK OLSUN GÜZEL KIZIM"
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, son olarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin kızları Su, dün ortaokuldan mezun oldu. Ünlü oyuncu aile pozunu, 'Ve ortaokul biter' notuyla paylaştı.
Altuğ, mezuniyet töreninden fotoğrafları da Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Altuğ, Su'nun diploma aldığı fotoğrafa "Ortaokul mezuniyeti mi! Ne ara büyüdün sen' notunu düştü.
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"KIZIMIZIN ARKASINDAYIZ"
Altuğ, 2009 yılında dünyaya gelen kızları Su'nun mesleki seçimleri ile ilgili gelen sorulara da “Oyunculuğa yatkınlığı var ama ne olmak isterse biz onun arkasındayız” şeklinde cevap vermişti.