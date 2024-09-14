Demet Şener, kızı İrem’le Londra’ya gitti: Hem onun hem de benim için yeni hayatımızın başlangıcı...

Şener sosyal medya hesabından kareler paylaşarak "Harika bir 24 saat geçirdik İremimle Londra’da. şimdi Exeter’e doğru trende gidiyoruz….hem onun hem de benim için yeni hayatımızın başlangıcı.Ömer zaten uzakta şimdi İrem de gidiyor🥹boğazım hep düğümlü ama aynı Ömer’de yaptığım gibi hep mutlulukla pozitif konuşmalar yapıyorum çünkü onlar için en iyisi olacak…ben hep onların yanındayım.şimdiden Ömer ve İremle 3ümüzün bir araya geleceği günlerin planını yaptık bile.Allah yollarını açık etsin,hep iyi olsunlar…bir anne başka ne ister ki…tüm evlatlarımızın tabi ki….onlar bizlerin kıymetlileri. tüm güzel mesajlarınız için de çok teşekkür ederiz. Kocaman sevgiler bizden" notunu düştü.