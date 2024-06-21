Demet Şener'den güneş uyarısı: "Cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız güneşten korunun"

Demet Şener, neden bronzlaşmadığıyla ilgili bir açıklama yaparak güneş uyarısında bulundu; "3 günlük tatilden bembeyaz dönen o kişi... Cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız kendinizi güneşten koruyun. Not: D vitamini için günde 15 - 20 dakika.. "