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Demet Şener'den güneş uyarısı: "Cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız güneşten korunun"
Demet Şener, bayramda oğlu Ömer Kutluay ve kızı İrem Kutluay ile birlikte tatile çıktı. 3 günlük tatiline rağmen Şener'in hiç bronzlaşmaması şaşırttı. Ünlü manken konu ile ilgili açıklama yaptı.
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Ünlü manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da gündemden düşmüyor. Demet Şener son olarak İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay, oğlu Ömer Kutluay ile tatile çıktı.
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47 yaşındaki Şener, havuz başındaki kusursuz fiziği ve güzelliğiyle beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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3 günlük tatiline rağmen Şener'in hiç bronzlaşmaması şaşırttı.
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Demet Şener, neden bronzlaşmadığıyla ilgili bir açıklama yaparak güneş uyarısında bulundu; "3 günlük tatilden bembeyaz dönen o kişi... Cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız kendinizi güneşten koruyun. Not: D vitamini için günde 15 - 20 dakika.. "