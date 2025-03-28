Demet Şener'den oğlu Ömer'e doğum günü sürprizi: Bugün koşarak sana geldim
Emekli model Demet Şener, oğlunun doğum günü için soluğu İspanya'da aldı. Şener paylaşımına "İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam" notunu düştü.
Bir dönemin ünlü modellerinden Demet Şener, 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile hayatlarını birleştirme kararı alarak evlenmişti. İkilinin 2006 yılında İrem ve 2009 yılında ise Ömer isimli iki çocukları dünyaya gelmişti. Ünlü çift 2018 yılında ise boşanma kararı alarak evliliğini sonlandırdı.
Ömer, babasının izinden giderek Real Madrid’in basketbol altyapısına transfer oldu ve 16 yaşına girdi.
Oğlunun doğum gününü kutlamak için İspanya'nın Madrid şehrine giden Demet Şener, sosyal medya hesabından özel anlarını ve Ömer’in çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
Demet Şener, duygusal bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı; "İyi ki doğdun Ömer’im. Bugün koşarak sana geldim. İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam. Seni çok çok çok seviyorum. Bu yaşında harika şeyler başardın, kendinle gurur duy. Yolun başarılarla dolu olsun, hep yanındayım, tüm kalbimle."