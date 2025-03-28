Demet Şener'den oğlu Ömer'e doğum günü sürprizi: Bugün koşarak sana geldim

Demet Şener, duygusal bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı; "İyi ki doğdun Ömer’im. Bugün koşarak sana geldim. İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam. Seni çok çok çok seviyorum. Bu yaşında harika şeyler başardın, kendinle gurur duy. Yolun başarılarla dolu olsun, hep yanındayım, tüm kalbimle."