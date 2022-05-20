Demi Moore, Bruce Willis ile Cannes'ten eski fotoğrafını paylaştı! Emma Heming yorum yaptı

Geçtiğimiz aylarda Hollywood yıldızı Bruce Willis'in beyninin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu. Şimdilerde ailesiyle gözlerden uzak bir yaşam süren Willis'in eski eşi Demi Moore, Instagram hesabında kızlarının babasıyla 1997'deki Cannes Film Festivali'nde verdiği pozu paylaştı.

CANNES HATIRASI

Willis ile evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya getiren Heming, Moore'un Instagram paylaşımına "Bütün duygular" yazıp bir de kalp emojisi koydu. Ardından da "güzel" diye ekledi. Willis'in eski ve şimdiki eşleri arasında bir kez daha gözler önüne serilen bu arkadaşlık da dikkatli gözlerden kaçmadı. Demi Moore'un, bu yazışmayı gören bir takipçisi de hem Moore'un hem de Heming'in bütün eski ve yeni eşlere ilham kaynağı olması gerektiğini belirtti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demi Moore (@demimoore)'in paylaştığı bir gönderi

HAFTALAR SONRA İLK KEZ GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünyaca ünlü aktör, hastalığının ortaya çıkmasından haftalar sonra ilk kez görülmüştü. 67 yaşındaki Bruce Willis, eşi Emma Hemming ile birlikte ormanda yürüyüşe çıkmıştı. Hemming, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

'KOCANIZIN GÜNDEN GÜNE GÜÇTEN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK KOLAY DEĞİL'

Dergiye konuşan kaynak, Bruce Willis'in 2009 yılında evlendiği Emma Heming'in bu konuda gerçekten olağanüstü bir çaba harcadığını belirtti. Kaynak, biri 10, diğeri 7 yaşında iki kız çocuk annesi olan Heming'in, ailesini bir arada tutmak için büyük bir mücadele içinde olduğunu sözlerine ekledi. Onun vurguladığı bir başka ayrıntı da durumun Emma Heming için son derece zor olduğu. "Kocanızın günden güne güçten düştüğünü izlemek kolay değil" diyerek eski model Heming'in durumunu özetledi.