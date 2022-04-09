Oyunculuğu bırakan ve afazi teşhisi konulan Bruce Willis’ten ilk fotoğraf

"Kanun Namına", "Zor Ölüm", "Altıncı His" ve "Ölümsüz" gibi birbirinden başarılı yapımlarla hafızalara kazınan dünyaca ünlü yıldız Bruce Willis'ten geçtiğimiz hafta üzen bir haber gelmişti. Okuma ve yazma gibi temel becerileri etkileyen afazi hastalığına yakalanan oyuncunun emekliye ayrıldığını açıklandı. Hayranlarını üzen bu haberlerden sonra Bruce Willis’ten ilk fotoğraf geldi.

Bruce Willis'e eşi Emma Hemming'den tam destek

Emma Heming Willis eşiyle birlikte poz verdiği iki fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Çiftin fotoğrafını 10 yaşındaki kızları Mabel Ray çekti.

Willis çifti geçen ay evliliklerinin 13. yıldönümünü kutlamıştı. 43 yaşındaki Emma Heming Willis, ünlü oyuncuya iletişim yeteneğini etkileyen bir rahatsızlık olan afazi teşhisi konduğunu açıkladıktan sonra hayranlarına gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür etmişti.

Willis "Sevginiz, desteğiniz, şefkatiniz, dualarınız gerçekten yardımcı oluyor. Müteşekkirim. Tüm kalbimle teşekkür ederim"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)'in paylaştığı bir gönderi

"Kariyerine ara veriyor"

67 yaşındaki ABD'li aktörün, bilişsel yeteneklerini etkileyen hastalık teşhisi sonrası oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklanmıştı. Willis'in kızı Rumer Willis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bruce'un muhteşem destekçileri ile, ailesi olarak, sevgili Bruce'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedik. Bunun bir sonucu olarak Bruce, kendisi için çok şey ifade eden kariyerine ara veriyor. Ailemiz için gerçekten zorlu olan bir zamanda devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız. Güçlü bir aile olarak bu süreçten geçiyoruz ve bundan hayranlarına da bahsetmek istedik çünkü onun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."