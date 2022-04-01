Bruce Willis'in afazi hastalığı sette paniğe neden oldu: Yanlış yere silah ateşledi

Bruce Willis'in ailesi, Çarşamba günü sosyal medyada Bruce Willis'e afazi hastalığı teşhisi konulduğunu ve sağlık sorunları yaşadığı için oyunculuk kariyerini bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından oyuncu hakkında Los Angeles Times'ın yeni bir rapor yayınladı. Ünlü oyuncunun afazi hastalığı belirtilerinin aslında iki yıldan beri var olduğu ve bununla savaştığı ortaya çıktı.

Bruce Willis'in afazi hastalığı teşhisi ile ilgili detaylı açıklama:

SETTE PANİK YARATAN ANLAR! YANLIŞ YERE ATEŞ AÇTI

LA Times'tan yeni bir rapora göre, Hard Kill'de Willis'in kızını oynayan Lala Kent, Bruce Willis'in 2020'de çekimler sırasında beklenmedik bir şekilde iki kez yanlış yere silah ateş ettiğini söyledi. Bruce Willis'in azalan bilişsel yetenekleri, çekimler sırasında Hard Kill setinde korkunç bir olayla sonuçlandı.

Lala Kent, Willis'in boş silahını ateşlemeden önce eğilebilmesi için ona sözlü bir komut vermesi gerektiğini ancak Willis'in bunu unuttuğunu söyledi. Yani Bruce Willis silahla ateş etmeden önce hiçbir uyarıda bulunmamıştı. Kent, yönetmen Matt Eskandari'nin daha sonra Willis'e silahı ateşlemeden önce repliği söylemesini hatırlattığını, ancak bir sonraki çekimde yine unuttuğunu açıkladı.

Lala Kent yaşanılan anı şu sözlerle açıkladı: Hayatımın sona ermek üzere olması gerektiği anda babam rolündeki Willis, beni kurtarmak için müdahalede bulunmak için ateş açtı. Fakat herhangi bir uyarıda bulunmamıştı. Arkam ona dönük olduğu için arkamda ne olup bittiğinin farkında değildim. Daha sonra 'Önemli değil, yeniden başlatalım' diyerek devam ettik.

Willis, Hard Kill setinde silahını tutarken ateş ettiği yerde hiç kimsenin olmadığı doğrulandı, ancak bu olay, durumun ne kadar tehlikeli olabileceğinin bir göstergesi oldu. Silah mermilerle doluydu ve birine isabet edebilirdi.

Bir başka ekip üyesi Willis'in hastalığının belirtilerini şu sözlerle açıkladı: "Geçen yıl oynadığı ‘White Elephant’ filminde de nerede olduğunu unuttu. Arkadaşlarına “Sizin neden burada olduğunuzu biliyorum ama ben neden buradayım?” diye sordu.

Ayrıca bir başka rapora göre de: “Biri ona bir replik verdi ve o bunun ne anlama geldiğini anlamadı." Çeşitli kaynaklara göre, Willis'in demans hastalığı olduğu düşünülmüştü çünkü birileri Willis'e hep film repliklerini bir kulaklık aracılığıyla iletirdi çünkü o replikleri hatırlamakta güçlük çekiyordu.