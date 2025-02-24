Demirel çiftinin büyük mutluluğu: 3. kızlarını kucağına aldılar
Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti, dün üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşadılar.
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2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşadı.
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Yade (11) ve Yeda (7) adında iki kızları bulunan Volkan-Zeynep Demirel çifti, sevinçlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Ünlü çift kızlarına Yasmin adını verdi. Zeynep Demirel ise ,'Hoş geldin ailemizin en minik üyesi' mesajıyla güzel haberi verdi.
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