Demirel çiftinin büyük mutluluğu: 3. kızlarını kucağına aldılar

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti, dün üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşadılar.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Demirel çiftinin büyük mutluluğu: 3. kızlarını kucağına aldılar - Resim : 1

2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 

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Demirel çiftinin büyük mutluluğu: 3. kızlarını kucağına aldılar - Resim : 2

Yade (11) ve Yeda (7) adında iki kızları bulunan Volkan-Zeynep Demirel çifti, sevinçlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Demirel çiftinin büyük mutluluğu: 3. kızlarını kucağına aldılar - Resim : 3

Ünlü çift kızlarına Yasmin adını verdi. Zeynep Demirel ise ,'Hoş geldin ailemizin en minik üyesi' mesajıyla güzel haberi verdi.

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Demirel çiftinin büyük mutluluğu: 3. kızlarını kucağına aldılar - Resim : 4