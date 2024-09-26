Deniz Akkaya'nın babası hayatını kaybetti
Eski model Deniz Akkaya'nın babası Deniz Nakliyat'ın eski Genel Müdürü Kaptan Muzaffer Akkaya hayatını kaybetti.
Özel hayatıyla ve kızıyla ilgili zor günler geçiren ünlü manken Deniz Akkaya'ya acı haber geldi. Deniz Akkaya'nın babası Kaptan Muzaffer Akkaya vefat etti.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve DB Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü gibi görevlerde de bulunan, denizcilik sektörünün önemli isimlerinden, YDO 1969 Güverte mezunu Kaptan Muzaffer Akkaya hayatını kaybetti.
Akkaya’nın cenazesinin 27 Eylül 2024 Cuma günü, öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisinden son yolculuğuna uğurlanacak.
Deniz Akkaya 11 Mayıs 2019 tarihinde de annesi Dinemis Akkaya'yı kaybetmişti.
Deniz Akkaya, kızının velayetini alma sürecinde babasının kendisine destek vermediğini hatta aleyhine hareket ettiğini söyleyerek tepki göstermişti. Akkaya, kendi babasının eski eşi Önbilgin'in tarafını tuttuğunu öne sürerek "Senelerce babamın bana uyguladığı şiddet anneme yaptığı yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün sıra bana geldi belli ki…. Buna izin vermeyeceğim" demişti.