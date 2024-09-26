Deniz Akkaya'nın babası hayatını kaybetti

Deniz Akkaya, kızının velayetini alma sürecinde babasının kendisine destek vermediğini hatta aleyhine hareket ettiğini söyleyerek tepki göstermişti. Akkaya, kendi babasının eski eşi Önbilgin'in tarafını tuttuğunu öne sürerek "Senelerce babamın bana uyguladığı şiddet anneme yaptığı yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün sıra bana geldi belli ki…. Buna izin vermeyeceğim" demişti.