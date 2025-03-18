Deniz Seki: Hayat şartları çok zor anne olmaktan vazgeçtim
Yeni şarkısının klip çekimi için basın muhabirleriyle bir araya gelen Deniz Seki, neden anne olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.
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Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 'İnsan Lekesi' adlı yeni şarkısının klip çekimlerinde ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu ile bir araya geldi.
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Başarılı şarkıcı Deniz Seki, yeni klip çekimlerinin bitmesinin ardından Ozan Doğulu ile birlikte muhabirlerle sohbet etti.
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Deniz Seki, neden anne olmaktan vazgeçtiğini şu sözlerle anlattı:
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'ÇOCUK YAPMAK ÇOK BÜYÜK SORUMLULUK'
"Arkadaşlar hayat şartları çok zor artık. Yani, bu dünyaya çocuk getirmek çok büyük sorumluluklar gerektiriyor. Kendimizle anca başa çıkıyoruz. Hani Ozan'ımın üç tane pırlanta gibi kızı var. Allah bahtlarını şanslarını açık etsin. Zaten aslan gibi babaları var. Anneleri de keza öyle. Ama, çocuk yapmak çok büyük sorumluluk. Ben o sorumluluğu göze alamadım."