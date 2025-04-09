Deniz Seki'nin kardeşi trafik kazası geçirdi: Ağır yaralandı!

'HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI'

"Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım."