Deniz Seki'nin kardeşi trafik kazası geçirdi: Ağır yaralandı!
Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin erkek kardeşi Serkan Seki, geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralandı. Deniz Seki, sosyal medya hesabından kardeşinin durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki, ciddi bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası ağır yaralanan Serkan Seki’nin hastanede tedavisi sürüyor.
Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"ÇOK CİDDİ BİR TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ"
"Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirdi ve ağır yaralandı" diyen Deniz Seki, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
'HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI'
"Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım."